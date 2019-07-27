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    دبلوماسيون روس يلتقون البحارة المحتجزين ضمن طاقم ناقلة النفط البريطانية

    11:23 ص السبت 27 يوليه 2019
    دبلوماسيون روس يلتقون البحارة المحتجزين ضمن طاقم ناقلة النفط البريطانية

    ناقلة النفط البريطانية

    طهران – (أ ش أ):

    أعلنت السفارة الروسية في طهران، أن دبلوماسيين روس التقوا البحارة الروس المحتجزين في إيران ضمن طاقم ناقلة النفط البريطانية (ستينا إمبيرو)، وأكدوا سلامتهم.

    وأكدت السفارة الروسية - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنها على تواصل مع السلطات الإيرانية للإفراج عن المعتقلين الروس وإعادتهم إلى وطنهم.

    وكانت السفارة قد صرحت في وقت سابق بأن 3 مواطنين روس بين أفراد طاقم ناقلة النفط البريطانية، التي احتجزتها إيران في مضيق هرمز.

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    ناقلة النفط البريطانية إيران السفارة الروسية أزمة مضيق هرمز

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