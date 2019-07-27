  • عاجل:نشاط للرياح وشبورة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    وزيرا خارجية عمان وإيران يبحثان في طهران تطورات الأوضاع بالمنطقة

    11:07 ص السبت 27 يوليو 2019
    وزيرا خارجية عمان وإيران يبحثان في طهران تطورات الأوضاع بالمنطقة

    وزيرا خارجية عمان وإيران

    طهران- (د ب أ):

    وصل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى طهران اليوم السبت ليلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف .

    وذكرت وكالة أنباء "ارنا" الإيرانية اليوم أن زيارة بن علوي إلى طهران تأتي في إطار المشاورات الثنائية والمستمرة بين البلدين، وبهدف الحوار وتبادل وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في المنطقة.

    وكان وزير الخارجية العماني زار طهران في 20 مايو الماضي وتبادل وجهات النظر مع الوزير ظريف حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

    وقالت الخارجية العمانية ، في بيان ، إن زيارة بن علوي تصب في سياق التباحث حول توطيد العلاقات الثنائية والمشاورات المستمرة بين البلدين حيال التطورات الاخيرة في المنطقة.

    وذكرت وسائل إعلام إيرانية أمس الجمعة أن عمان تضطلع بدور الوساطة في النزاع بين بريطانيا وإيران بشأن ناقلتي نفط، تحتجزهما طهران.

    وكانت عمان قد توسطت في التوترات بين إيران وخصومها الغربيين في السابق، وتردد أنها أحرزت بعض النجاحات في هذا الصدد.

    وبدأ النزاع بين طهران ولندن في الرابع من يوليو الجاري، عندما تم احتجاز ناقلة البترول الضخمة "جريس-1" الإيرانية قبالة اقليم جبل طارق الخاضع لسيطرة بريطانيابسبب مزاعم من انتهاكها لعقوبات الاتحاد الأوروبي من خلال شحنتها المتجهة إلى سورية.

    وبعد ذلك بأسبوعين، احتجزت إيران الناقلة "ستينا امبيرو" التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز المهم استراتيجيا، زاعمة أنها اصطدمت بسفينة صيد وانتهكت القانون الدولي.

    وينفي الجانبان الاتهامات.

    يوسف بن علوي طهران محمد جواد ظريف إيران

    الخبر التالى:

    دبلوماسيون روس يلتقون البحارة المحتجزين ضمن طاقم ناقلة النفط البريطانية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان