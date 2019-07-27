وزير دفاع فنزويلا يبحث التعاون العسكري مع سفير روسيا

موسكو- أ ش أ:

بحث وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز مع سفير روسيا لدى كاراكاس، فلاديمير زايمسكي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال العسكري التقني.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان أصدرته وزارة الدفاع الفنزويلية : "من أجل تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا وروسيا، عقد فلاديمير بادرينو لوبيز اجتماعا مهما مع السفير فلاديمير زايمسكي من أجل تعزيز التعاون العسكري التقني".

وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن موسكو ستواصل تعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة الفنزويلية.

وقال ريابكوف للصحفيين على هامش الاجتماع الوزاري لمكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز "الآن تم حل المهام التي تم تحديدها قبل المجموعات التي عملت هنا مؤخرًا، وفي حال تطلب الأمر بذل جهود إضافية أو تحسينات في مكان ما، فسيتم ذلك".