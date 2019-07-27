المحكمة العليا الأمريكية تؤيد ترامب في تمويل الجدار الحدودي من البنتاجون

واشنطن- أ ش أ:

أيدت المحكمة العليا الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب اليوم في رفع التجميد الذي فرضته محكمة أدنى على استخدام 5ر2 مليار دولار من أموال وزارة الدفاع "البنتاجون" لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

ويسمح قرار المحكمة لإدارة ترامب بالمضي قدما في استخدام أموال البنتاجون لاستكمال بناء الجدار ليحل محل الأسوار القائمة في كاليفورنيا وأريزونا ونيو مكسيكو.

وقد أيدت المحكمة العليا بالأغلبية موقف ترامب الذي سانده القضاة المحافظون بينما عارضه بعض القضاة الليبراليين وأبدى رئيس المحكمة ستيفن براير رأيا منقسما بالموافقة الجزئية على الرأيين.

واحتفل الرئيس الأمريكي بقرار المحكمة على " تويتر " قائلا : " ياله من نصر كبير للجدار ، الذي هو انتصار عظيم لأمن الحدود ولحكم القانون".

وبدوره قال المتحدث باسم وزارة العدل أليكسي وولتورنيست " يسعدنا أن تدرك المحكمة العليا أن على المحاكم الأدنى ألا تعرقل بناء جدران على الحدود الجنوبية ، وسنواصل بقوة الدفاع عن جهود الإدارة الأمريكية لحماية أمتنا".

ومن جهة أخرى تعهد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ، والذي يعارض تمويل الجدار ، بمواصلة المعركة ضد بناء الجدار.​