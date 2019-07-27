​توقعات بمظاهرات جديدة في هونج كونج رغم حظر الشرطة

هونج كونج - (د ب أ):

تعتزم الحركة الاحتجاجية في هونج كونج الخروج إلى الشوارع مجددا اليوم السبت، رغم الحظر الذي تفرضه الشرطة.

ومن المقرر أن تبدأ المسيرة في حي "يوين لونج" بهونج كونج، حيث تعرض متظاهرون مناهضون للحكومة لهجمات شنها بلطجية أثناء عودتهم إلى منازلهم مطلع الأسبوع الماضي.

وأظهرت مقاطع فيديو رجالا يرتدون قمصانا بيضاء اللون وأقنعة، وهم يهاجمون المتظاهرين بعصي حديدية وهراوات خاصة في "يوين لونج" وفي القطارات. وأسفر الهجوم عن تعرض 45 شخصا لإصابات خطيرة.

وأوضح المحتجون أن عصابات مستأجرة من المنطقة المحلية تتحمل مسؤولية الهجمات واتهموا الشرطة بعدم توفير الحماية لهم.

وحظرت دائرة شرطة هونج كونج احتجاجات اليوم على أساس أنها قد تؤدي إلى أعمال شغب. ورغم ذلك، دعا المحتجون المواطنين يوم الجمعة إلى الحضور إلى "يوين لونج" عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ويتم تنظيم مسيرات احتجاج يشارك فيها مئات الآلاف في هونج كونج منذ أسابيع ، اعتراضا على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبين لمحاكمتهم في الصين.

وأعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام أن القانون صار "كأن لم يكن"، لكن هذا لم يهدئ المتظاهرين الذين يريدون سحبه رسميا.

كما تم تنظيم احتجاجات تدين عنف الشرطة، واستخدم الضباط الرصاص المطاطي والهراوات والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.

وتتمتع المستعمرة البريطانية السابقة بحكم شبه مستقل منذ استعادة الصين لها عام 1997، وتتمتع بحريات أكبر من البر الرئيسي نفسه.

ويخشى كثير من سكان هونج كونج البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة أن تتآكل هذه الحريات بصورة متزايدة على يد بكين.