موريتانيا تتسلم معدات بقيمة 15 مليون دولار من واشنطن لمحاربة الارهاب في الساحل

نواكشوط - (د ب أ):

تسلم الجيش الموريتاني اليوم الجمعة في نواكشوط معدات وتجهيزات عسكرية متطورة بقيمة 15 مليون دولار من الولايات المتحدة.

وأوضح بيان للسفارة الامريكية أن السفير مايكل دودمان سلم لقائد أركان الجيوش الموريتاني دعما لوجستيا للكتيبة الموريتانية العاملة في القوة العسكرية المشتركة لدول مجموعة الخمس في الساحل فى صورة معدات عسكرية لدعم مشاركتها في مكافحة الإرهاب في الساحل.

وتشمل التجهيزات 155 سيارة، ومستشفى ميداني متنقل، وأجهزة للرؤية الليلية، وأجهزة لتحديد المواقع، ونظام اتصالات لاسلكي وهاتفي، ومعدات فردية للجنود تشمل دروعا واقية للأجسام.

وتعتبر هذه هي الدفعة الأولى من العتاد العسكري، الممنوح من طرف الولايات المتحدة للكتيبة الموريتانية في قوة الساحل المشتركة، والمتمركزة في منطقة أنبيكت لحواش، قرب الحدود الموريتانية المالية.

وتنتشر الكتيبة الموريتانية على طول الحدود مع مالي .