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    حول العالم في 24 ساعة: رؤساء وقادة يشاركون في جنازة الرئيس التونسي

    01:00 ص السبت 27 يوليو 2019
    حول العالم في 24 ساعة: رؤساء وقادة يشاركون في جنازة الرئيس التونسي

    الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي

    القاهرة – مصراوي:
    شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان عدد من القادة والرؤساء في مختلف أنحاء العالم، حضور جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، التي ستُقام غدًا السبت، كأول جنازة رئاسية تشهدها تونس في تاريخها.

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