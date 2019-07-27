حول العالم في 24 ساعة: رؤساء وقادة يشاركون في جنازة الرئيس التونسي
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان عدد من القادة والرؤساء في مختلف أنحاء العالم، حضور جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، التي ستُقام غدًا السبت، كأول جنازة رئاسية تشهدها تونس في تاريخها.
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