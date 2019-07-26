أمريكا: ضبط شخص حاول السفر للانضمام لحركة طالبان في أفغانستان

واشنطن - (أ ش أ):

ألقت السلطات الأمريكية القبض، اليوم الجمعة، على شخص بمطار "جون اف كينيدي الدولي" بمدينة نيويورك على خلفية تهم متعلقة بالإرهاب.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن مصادر أن المشتبه أراد الانضمام إلى حركة "طالبان" في أفغانستان وأنه كان على وشك الصعود إلى طائرة متجهة إلى باكستان عند القبض عليه.

وتابعت الشبكة أنه من المخطط أن يمثل المشبته أمام محكمة في وقت لاحق من اليوم، كما أضافت نقلا عن المصدر أن المشتبه لم يشكل خطرًا على الأراضي الأمريكية ولكن تم القبض عليه بناء على اعتزامه السفر للانضمام لمقاتلي "طالبان".