ترامب يصف قرار فرنسا فرض ضرائب على شركات إنترنت أمريكية بـ"الأحمق"

القاهرة – مصراوي:

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار وزير الخزانة الفرنسي، فرض ضرائب على شركات إنترنت أمريكية بـ"الأحمق".

وأوضح ترامب، في تصريحات أوردتها وكالة فرانس برس، أنه سيتجه إلى فرض جمارك على استيراد "النبيذ" الفرنسي خلال أيام.

ووافق البرلمان الفرنسي منذ أيام، على تشريع بفرض ضريبة قدرها ثلاثة في المئة على شركات الإنترنت والتكنولوجيا، مثل جوجل وفيسبوك، تعيد تأسيس العدالة المالية كما يقول وزير العدل، برونو لو ماير.

وستفرض ضريبة الـ3 في المئة على مبيعات الشركات المتعددة الجنسيات، التي تتم في فرنسا.

وصدق مجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي الخميس على الضريبة الجديدة، بعد أسبوع واحد من موافقة الجمعية الوطنية عليها.

وسوف تفرض الضريبة الجديدة على أي شركة رقمية تتجاوز عوائدها أكثر من 750 مليون يورو (أي ما يعادل 850 مليون دولار)، ويكون 25 مليون يورو منها، على الأقل، تولد في فرنسا.

وستطبق الضريبة بأثر رجعي بدءا من أول 2019، ويتوقع أن تبلغ عوائدها هذا العام 400 مليون يورو.

ووعدت الولايات المتحدة بالتحقيق في أمر الضريبة، التي تعتقد أنها تستهدف، بطريقة غير عادلة، الشركات الأمريكية، وقد يفضي التحقيق إلى فرض رسوم عقابية.

ولكن لو ماير قال إن مثل هذه الخلافات يجب أن تحل عن طريق المفاوضات، وليس بالتهديدات.

وهناك قلق عام متزايد في فرنسا من شركات الإنترنت العملاقة، التي توجد مقارها في أماكن أخرى، تفاديا لدفع ضرائب على مبيعاتها في فرنسا.

ولم تتمكن الحكومة الفرنسية من إقناع الاتحاد الأوروبي بفرض ضرائب مماثلة على نطاق أوسع في الاتحاد ككل.