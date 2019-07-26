الدنمارك تدعم تشكيل قوة بحرية بقيادة أوروبية لحماية السفن في مضيق هرمز

الدنمارك تدعم تشكيل قوة بحرية لحماية السفن في مضيق

كوبنهاجن - (د ب أ):

أعربت الحكومة الدنماركية اليوم الجمعة، عن دعمها للمقترح البريطاني بتشكيل قوة أمنية بحرية بقيادة أوروبية لضمان العبور الآمن لسفن الشحن عبر مضيق هرمز.

وقال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود "أرحب باقتراح الحكومة البريطانية لمبادرة دولية للأمن البحري في المنطقة."

وكانت بريطانيا قد اقترحت في الآونة الأخيرة ، تشكيل مهمة حماية بحرية بقيادة أوروبية لدعم المرور الآمن للطواقم والبضائع في المياه المحيطة بإيران"

وجاء ذلك بعد أيام من احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية وطاقمها المؤلف من 23 فردا في مضيق هرمز.

وبدأ النزاع بين طهران ولندن في الرابع من يوليو الجاري، عندما تم احتجاز ناقلة البترول الضخمة "جريس-1" الإيرانية قبالة اقليم جبل طارق الخاضع لسيطرة بريطانيا بسبب مزاعم من انتهاكها لعقوبات الاتحاد الأوروبي من خلال شحنتها المتجهة إلى سورية.

وبعد ذلك بأسبوعين، احتجزت إيران الناقلة "ستينا امبيرو" التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز المهم استراتيجيا، زاعمة أنها اصطدمت بسفينة صيد وانتهكت القانون الدولي.

ونفى الجانبان الاتهامات ونددا بما أسمياه "قرصنة الدولة".