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"النواب الليبي" يقدم لواشنطن أدلة على جرائم "الإخوان" وقطر وتركيا في البلاد

05:44 م الجمعة 26 يوليو 2019
"النواب الليبي" يقدم لواشنطن أدلة على جرائم "الإخوان" وقطر وتركيا في البلاد

مجلس النواب الليبي

ليبيا - (د ب ا):

أعرب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طلال الميهوب، ورئيس وفد البرلمان الذي يزور حاليا واشنطن عن أمله بـ"أن تتوج العلاقات الوثيقة للإدارة الأمريكية مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بزيارة سيؤديها إلى واشنطن في وقت قريب" مشيرا إلى"أن الولايات المتحدة داعمة للحرب على الإرهاب".

ونقل موقع المرصد عن الميهوب قوله في تصريحات خاصة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الجمعة": "قدمنا في المحادثات ملفا بكل الأدلة والإثباتات، التي تؤكد جرائم جماعة الإخوان المسلمين، وكل من قطر وتركيا في ليبيا، كما طلبنا فك الارتباط الأمريكي مع حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، بعد الحديث باستفاضة عن سيطرة الميلشيات المسلحة عليه وعلى حكومته".

واختتم الميهوب تصريحاته بالقول:"طلبنا أيضا إعادة ترتيب أوراق الملف الليبي، وإعادته مجددا إلى مجلس الأمن الدولي، خاصة بعدما انتهى ملف الصخيرات وما ترتب عليه"، وذلك في إشارة إلى اتفاق السلام الذي رعته بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا نهاية عام 2015 في منتجع الصخيرات بالمغرب.

مجلس النواب الليبي قطر تركيا جرائم الاخوان طلال الميهوب

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