بريطانيا تغرم شبكة روسيا اليوم 250 ألف دولار

موسكو- (د ب أ):

أعلنت هيئة الاتصالات البريطانية "اوفكوم" اليوم الجمعة، فرض غرامة قدرها 200الف جنيه استرليني (250ألف دولار) على شبكة "روسيا اليوم" التي تمولها الدولة ، بسبب ما ادعت أنها "انتهاكات لقواعد البث" في بريطانيا.

وقالت "أوفكوم" في بيان إن "شبكة روسيا اليوم لم تلتزم بالنزاهة الواجبة في سبعة برامج إخبارية وأخرى خاصة بالشؤون الحالية بين 17 مارس و26 إبريل 2018".

واستشهدت "أوفكوم"، لدى إعلانها عن الغرامة، بتغطية شبكة "روسيا اليوم" لقضية الجاسوس الروسي السابق، سيرجي سكريبال والحرب الأهلية السورية، حيث تؤيد روسيا القيادة المثيرة للجدل في الدولة الشرق أوسطية.

وذكرت "أوفكوم" أن البرامج "لها علاقة بالأساس بقضايا رئيسية تتعلق بالجدل السياسي والسياسة العامة الحالية- بالأخص رد فعل الحكومة البريطانية على الأحداث في سالزبوري والصراع السوري.

ومن جانبها، نددت شبكة "روسيا اليوم" بقرار الهيئة البريطانية تغريمها 250 ألف دولار، واعتبرته مخالفا للقانون، وغير قانوني.

وقالت الشبكة في بيان، إثر صدور قرار هيئة الاتصالات البريطانية، اليوم الجمعة: "نشعر بالاستياء من فرض هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة غرامة علينا دون انتظار قرار المحكمة، الذي يجب أن يثبت ما إذا كانت شكاوى هيئة الاتصال بشأن القناة قانونية".

وأوضحت الشبكة أيضا أن "قيمة الغرامة تتجاوز بشكل كبير الغرامات المفروضة على وسائل الإعلام الأخرى بسبب الانتهاكات الخطيرة مثل بث الكراهية والتحريض على العنف".

كانت العلاقات بين روسيا وبريطانيا قد تدهورت في السنوات الأخيرة إلى أسوأ مستوى لها منذ الحرب الباردة.

وتفاقمت التوترات العام الماضي، عندما تم تسميم العميل الروسي المزدوج، سكريبال وابنته، يوليا في مدينة سالزبوري

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