الأمم المتحدة: نزوح 400 ألف شخص بسبب هجوم للقوات السورية الحكومية شمال غربي البلاد

بيروت- (د ب أ):

نزح أكثر من 400 ألف شخص بسبب هجوم للقوات الحكومية السورية على شمال غرب البلاد الذي تسيطر عليه جماعات المعارضة المسلحة، حسبما أفاد متحدث باسم الامم المتحدة اليوم الجمعة.

وقال ديفيد سوانسون، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نزح أكثر من 400 ألف امرأة وطفل ورجل منذ نهاية أبريل الماضي".

وشنت قوات النظام السوري، بدعم من الطيران الروسي، منذ ابريل حملة ضخمة ضد مسلحي المعارضة في محافظتي حماة وإدلب، آخر معقلين رئيسيين للمعارضة في البلاد.

يذكر أن روسيا هي الحليف العسكري الرئيسي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب متعددة الأطراف الجارية في سوريا.

وأسفر الهجوم على إدلب وريف حماة عن مقتل 2721 شخصا، بينهم 809 مدنيين، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان التي يتخذ من لندن مقرا له.