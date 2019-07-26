الحزب الحاكم في تايوان يدعو إلى توثيق التعاون مع التبت

تايبيه- (د ب أ):

دعا الحزب التقدمي الديمقراطي التايواني اليوم الجمعة إلى توثيق التعاون بين تايبيه والتبت، في أعقاب لقاء بين ممثلي عن الحزب الحاكم في تايوان وزعيم إقليم التبت، الدالاي لاما، في الهند في وقت سابق الشهر الجاري.

وقال الأمين العام للحزب التقدمي الديمقراطي، لو وين جيا، إنه خلال زيارة قام بها إلى الدالاي لاما في 19 يوليو الجاري في دارامشالا، جرت مناقشة قضايا تراوحت بين حقوق الإنسان والديمقراطية والتعليم.

وذكر لو: "يتعين على تايوان والتبت التعاون عن كثب لأننا نشارك نفس القيم ونواجه نفس التهديد".

وكشف لو عن الاجتماع في مقطع فيديو نشرته قناة "فويس أوف التبت" في وقت متأخر أمس الخميس، وقال إن وفد الحزب التقدمي الديمقراطي كان في الهند أساسا ليهنئ الزعيم الروحي للتبت بعيد ميلاده، حيث بلغ من العمر 84 عاما في السادس من يوليو.

وأضاف لو أن ممثلي الحزب التقدمي الديمقراطي والدالاي لاما ناقشوا إمكانية إجراء مزيد من الحوار بشأن قضايا تشمل الدين والديمقراطية.

وأصدرت الصين تقريرا أمس الأول الأربعاء قالت فيه إنها "لن تتخلى عن استخدام القوة" في خطتها الرامية لإعادة الوحدة مع تايوان، وهي دولة ديمقراطية تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها الصين إقليما انفصاليا عن البر الرئيسي.

وفي نفس التقرير، أدرجت بكين حملتها ضد أنصار الحركات الانفصالية في إقليم التبت كأحد أهدافها العسكرية الرئيسية.