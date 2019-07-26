وزير الخارجية العماني يلتقي نظيره الإيراني في طهران غدا السبت

طهران- (د ب أ):

يلتقي وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، نظيره الايراني محمد جواد ظريف غدا السبت في طهران، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" اليوم الجمعة.

وتأتي زيارة يوسف بن علوي إلى طهران في إطار المشاورات الثنائية والمستمرة بين البلدين، وبهدف الحوار وتبادل وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في المنطقة.

وكان وزير الخارجية العماني قد زار طهران في 20 مايو الماضي وتبادل وجهات النظر مع ظريف حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

واوضحت الخارجية العمانية في بيان أن زيارة بن علوي تصب في سياق التباحث حول توطيد العلاقات الثنائية والمشاورات المستمرة بين البلدين حيال التطورات الأخيرة في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الجمعة أن عمان تضطلع بدور الوساطة في النزاع بين بريطانيا وإيران بشأن ناقلتي نفط، تحتجزهما طهران.

وكانت عمان قد توسطت في التوترات بين إيران وخصومها الغربيين في السابق، وتردد أنها أحرزت بعض النجاحات في هذا الصدد.

وبدأ النزاع بين طهران ولندن في الرابع من يوليو الجاري، عندما تم احتجاز ناقلة البترول الضخمة "جريس-1" الإيرانية قبالة اقليم جبل طارق الخاضع لسيطرة بريطانيابسبب مزاعم من انتهاكها لعقوبات الاتحاد الأوروبي من خلال شحنتها المتجهة إلى سوريا.

وبعد ذلك بأسبوعين، احتجزت إيران الناقلة "ستينا امبيرو" التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز المهم استراتيجيا، زاعمة أنها اصطدمت بسفينة صيد وانتهكت القانون الدولي.

وينفي الجانبان الاتهامات.