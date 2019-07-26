الأرصاد الجوية في ألمانيا تؤكد ارتفاع الحرارة بشكل قياسي إلى 42.6 درجة

أوفنباخ (ألمانيا)- (د ب أ):

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية الرقم القياسي الألماني الجديد الذي سجلته مدينة لينجن في ارتفاع درجة الحرارة إلى 42.6 درجة مئوية.

وقال متحدث باسم الأرصاد اليوم الجمعة إن درجة الحرارة التي تم تسجيلها أمس الخميس في المدينة الواقعة في ولاية سكسونيا السفلى غربي ألمانيا صحيحة.

وكانت بلجيكا وفرنسا سجلتا أمس أرقاما قياسية في درجة حرارة الطقس، بعدما اجتاحت موجة حارة شمال غرب أوروبا.

وبحسب بيانات الأرصاد الجوية البلجيكية، سجلت بلجيكا رقما قياسيا جديدا لم يتم تسجيله بالبلاد على الإطلاق، وبلغ 40.6 درجة مئوية.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية الفرنسية "مترو فرانس" أمس إن درجة الحرارة في باريس وصلت 42.6 درجة، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق في العاصمة الفرنسية.