إيران تبدأ بتشييد محطة بوشهر النووية الثانية

طهران- (د ب ا)

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "علي اكبر صالحي" انه سيتم البدء بانشاء المحطة النووية الثانية في بوشهر في النصف الاول من شهر اغسطس المقبل.

وحول اعادة تصميم مفاعل أراك،قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية:"تقوم لجنة مشتركة في اعادة تصميم مفاعل أراك، مؤلفة من ايران والصين وبريطانيا، بعملها بشكل جيد ، لذلك نحن سعداء بالعمل ، حيث تمت إعادة هيكلة مفاعل أراك بعد عدة أشهر من التوقف"، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة أنباء فارس الإيرانية.

واشار إلى أن حصة الطاقة النووية حالیا في تزويد البلاد بالطاقة الكهربائية يبلغ 2.7 % مع تشغیل محطة بوشهر النووية، ولكن في السنوات المقبلة، مع إضافة محطتين اخریین، ستزيد هذه الحصة أيضا.

وأوضح صالحي، في النصف الثاني من شهر اغسطس القادم سيتم البدء بصب الاساسات في محطة بوشهر الثانية، ووفقا لخطة السنوات الست المقبلة ، ستكون المحطة الثانية جاهزة للتشغيل وفي السنوات الثماني التالية للسنوات الست المقبلة ستكون محطة بوشهر الثالثة جاهزة.

تأتي تصريحات صالحي عقب اعلان إيران التخلي عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه وفرض عقوبات على طهران.