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    هيئة الأرصاد اليابانية ترصد نشاطًا بركانيًا جنوبي غربي اليابان

    11:53 ص الجمعة 26 يوليه 2019
    هيئة الأرصاد اليابانية ترصد نشاطًا بركانيًا جنوبي غربي اليابان

    نشاطا بركانيا طفيفا

    طوكيو- (أ ش أ):

    رصدت هيئة الأرصاد اليابانية، اليوم الجمعة، نشاطا بركانيا طفيفا في جبل آسو الواقع جنوب غربي اليابان، مطلقا عمودا من الدخان الأسود لمسافة ألف و600 متر في الهواء.

    وأفادت هيئة الأرصاد اليابانية - في بيان أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - بأن الثوران البركاني وقع في الفوهة الأولى من جبل آسو الذي يقع على ارتفاع 1506 أمتار فوق مستوى سطح البحر، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أية إصابات.

    وكان هذا النشاط البركاني هو الأحدث في سلسلة من الانفجارات الصغيرة في البركان في مقاطعة كوماموتو منذ أبريل الماضي، ولم يتم رصد أي أعمدة من الرماد ولكن هيئة الأرصاد حذرت من الغاز البركاني.

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