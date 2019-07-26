​وصول طاقم السفينة الروسية المحتجزة في أوكرانيا إلى موسكو

موسكو - (أ ش أ):

وصل طاقم السفينة الروسية المحتجزة في أوكرانيا إلى مطار دوموديدوفو بالعاصمة الروسية موسكو.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الجمعة، نقلا عن بيان صادر عن مطار دوموديدوفو، أن الطائرة التي نقلت الطاقم وأقلعت من عاصمة مولدوفا هبطت في المطار منذ قليل.

يذكر أن جهاز الأمن الأوكراني احتجز أمس في ميناء إيزمايل في مقاطعة أوديسا ناقلة روسية "نيكا سبيريت" التي، حسب مزاعم كييف، شاركت تحت اسمها السابق "نيما" في منع مرور السفن الحربية الأوكرانية خلال الحادث الذي وقع في مضيق كيرتش في نوفمبر عام 2018 .

وأعلن جهاز الأمن الأوكراني أمس أنه لم يجد سببا لاحتجاز طاقم الناقلة الروسية "نيما"، وأنهم يمكنهم العودة إلى موطنهم بدون أي عوائق.

من جانبها، أفادت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا أمس بأن البحارة الروس عبروا الحدود بين أوكرانيا ومولدافيا، وسيتوجهون منها إلى روسيا على متن طائرة.