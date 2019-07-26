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    وزير الخارجية الياباني يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي القذائف الكورية الشمالية

    09:19 ص الجمعة 26 يوليه 2019
    وزير الخارجية الياباني يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي القذائف الكورية الشمالية

    وزير الخارجية الياباني تارو كونو

    طوكيو - (أ ش أ):

    أكد وزير الخارجية الياباني تارو كونو ونظيره الأمريكي مايك بومبيو مجددا على التعاون الوثيق بين بلديهما بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية قذيفتين في بحر اليابان.

    وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن كونو وبومبيو اتفقا - خلال مكالمة هاتفية اليوم الجمعة استمرت لنحو 30 دقيقة - على أن تعمل اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية معا لتحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

    وتقول حكومة كوريا الجنوبية إن القذائف التي أطلقت هي نوع جديد من الصواريخ البالستية قصيرة المدى.. فيما تخطط الحكومة اليابانية لتقديم احتجاج ضد كوريا الشمالية إذا تأكد أن القذائف التي تم إطلاقها صواريخ بالستية.

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    تارو كونو مايك بومبيو بحر اليابان كوريا الشمالية اليابان

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