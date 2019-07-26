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    اليمن: مقتل وإصابة 22 من ميليشيات الحوثي في هجوم فاشل بالحديدة

    08:09 ص الجمعة 26 يوليه 2019
    اليمن: مقتل وإصابة 22 من ميليشيات الحوثي في هجوم فاشل بالحديدة

    اليمن

    ​عدن - (أ ش أ):

    أفادت مصادر محلية يمنية بمقتل وإصابة 22 عنصرا من ميلشيات الحوثي جراء هجمات ومحاولات تسلل فاشلة نفذتها في مدينة ومحافظة الحديدة غربي اليمن، ضمن سلسلة خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية.

    وقالت المصادر (وفقا لقناة سكاي نيوز) إن المليشيات الحوثية حاولت اقتحام واحتلال مستشفى 22 مايو والأحياء السكنية المجاورة في شارع الخمسين بالحديدة .

    وأضافت أن عددا من عناصر الميليشيات سقط بين قتيل وجريح في مديرية التحيتا جنوب الحديدة من جراء محاولة تسلل فاشلة صوب مركز المديرية، مشيرة إلى أن المليشيات الحوثية فرضت حالة طوارئ بالمستشفيات، لاستقبال قتلاها وجرحاها وسط تكتم شديد.

    وفي محافظة صعدة شمالي اليمن.. تمكن الجيش اليمني من قتل عدد من مليشيات الحوثي، وتدمير آليات لهم بمديرية "كتاف" بالمحافظة.

    هذا المحتوى من

    Asha
    اليمن ميليشيات الحوثي محافظة الحديدة مستشفى 22 مايو
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