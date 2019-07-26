بومبيو ناعيا الرئيس التونسي: كان صديقا وشريكا مهما للولايات المتحدة

واشنطن- أ ش أ:

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو عن تعازيه، بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة، للشعب التونسي في وفاة الرئيس التونسي باجي قائد السبسي.

وقال بومبيو إن الرئيس قائد السبسي كان أول رئيس منتخب ديمقراطيا لتونس بعد ثورة عام 2011 ، وكانت فترة رئاسته تتويجا لمسيرة طويلة ومتميزة في الخدمة العامة للجمهورية التونسية.

وأضاف أن الرئيس التونسي الراحل كان صديقًا وشريكًا مهمًا للولايات المتحدة، حيث عملنا سويًا على تعزيز المؤسسات الديمقراطية في تونس وضمان أمن مواطنيها.

وأكد الوزير الأمريكي أن الرئيس السبسي أمضى حياته في الدفاع عن المساواة والحريات للشعب التونسي وتعزيز السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

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