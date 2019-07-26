​مجلس النواب الإيطالي يشدد الغرامات على منظمات إنقاذ المهاجرين

روما - (د ب أ):

صوت مشرعون إيطاليون يوم الخميس على زيادة الغرامات على المؤسسات الخيرية التي تقوم بإنقاذ المهاجرين، والتي تدخل الموانئ الإيطالية بشكل غير مصرح به، لتصل إلى مليون يورو (1.12مليون دولار).

ووافق مجلس النواب الإيطالي بـ 322 صوتا مقابل 90 صوتا على نسخة مشددة لما يسمى بـ "المرسوم الأمني" الذي يفرض حاليا غرامات تتراوح بين عشرة آلاف إلى 50 ألف يورو.

ويحتاج المرسوم، الذي دخل حيز التنفيذ في 15 يونيو بناء على مبادرة من وزير الداخلية المنتمي لليمين المتطرف، ماتيو سالفيني، إلى تأكيد برلماني ليدخل ضمن سجلات النظام الأساسي.

ويتوقع أن يتم التصويت على هذا الإجراء في مجلس الشيوخ بحلول 13 أغسطس.

يشار إلى أن الجزاءات المالية على المنظمات غير الحكومية التي تنخرط في عمليات إنقاذ بحرية، هي ضمن النهج المتشدد لسالفيني بشأن الهجرة.

وذكرت وزارة الداخلية الإيطالية يوم الخميس أن عدد المهاجرين الجدد انخفض حتى الآن منذ مطلع العام الجاري بنسبة 81% مقارنة بعام 2018، ليصل إلى ثلاثة آلاف و418 مهاجرا.