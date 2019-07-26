الاحتياطيات الروسية ترتفع أكثر من نصف مليار خلال أسبوع لتبلغ 520.3 مليار دولار

موسكو - (أ ش أ):

أعلن المصرف المركزي الروسي، اليوم الخميس، ارتفاع احتياطات روسيا الدولية، للفترة من 12 إلى 19 يوليو الجاري، بمقدار 0.6 مليار دولار، بنسبة 0.1 %، لتبلغ 520.3 مليار دولار.

وجاء في البيان "بلغ حجم الاحتياطيات الدولية حتى 19 يوليو الجاري 520.3 مليار دولار، بزيادة خلال أسبوع قدرها 0.6 مليار دولار، أو بنسبة 0.1 بالمئة. وذلك تحت تأثير شراء العملات الأجنبية في إطار القاعدة المالية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

يشار إلى أن الاحتياطيات الدولية (الذهبية) لروسيا هي أصول أجنبية شديدة السيولة يمتلكها بنك روسيا وحكومة روسيا. تتكون الاحتياطات من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، والوضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).

يذكر أنه في عام 2018، نمت الاحتياطيات الدولية لروسيا بنسبة 8.3 % وبحلول أول يناير من العام الحالي بلغت 468.5 مليار دولار. وبلغ الحد الأقصى التاريخي للاحتياطيات في أوائل أغسطس 2008 - 598 مليار دولار.