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    الرئيس التونسي المؤقت ينتقل لمقر إقامة عائلة "السبسي" لتقديم واجب العزاء

    12:04 ص الجمعة 26 يوليه 2019
    الرئيس التونسي المؤقت ينتقل لمقر إقامة عائلة "السبسي" لتقديم واجب العزاء

    الرئيس التونسي المؤقت محمد النّاصر

    تونس - (أ ش أ):

    انتقل الرئيس التونسي المؤقت محمد النّاصر مساء اليوم الخميس، إلى مقر إقامة عائلة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، لتقديم واجب العزاء إلى أفراد أسرته.

    وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - عن وفاة الرئيس قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس. وسيتم تشييع جثمان الرئيس الراحل إلى مثواه الأخير بمقبرة الجلاز بعد غد السبت.

    وأعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد - عقب الوفاة - الحداد الرسمي لمدة 7 أيام وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية، مضيفا أنه ستتم إقامة جنازة وطنية كبرى، يؤمنها الجيش الوطني بعد غد السبت، لتوديع الرئيس الراحل. وقال إن الجنازة سيحضرها عدد كبير من رؤساء الدول وممثليها.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الرئيس التونسي المؤقت محمد النّاصر الباجي قايد السبسي عزاء وفاة

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