الحكومة الموريتانية تؤكد تعافي الاقتصاد وتحسن النمو

نواكشوط - (د ب أ):

قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي إن الاقتصاد الموريتاني آخذ في التعافي في نهاية الأشهر الستة الأولى من عام 2019 وأن معدل النمو من المتوقع أن يصل إلى 6 بالمئة.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس أن التوقعات في بداية السنة هي أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي الحقيقي لسنة 2019، 6 بالمئة وهو رقم يؤكد التعافي الاقتصادي .

وقال إن الزراعة من أهم القطاعات التي ساهمت في المؤشرات التي تم الاعتماد عليها، حيث زادت المساحات المزروعة خاصة في مجال الزراعات المروية وزراعة الأرز وانتقلت من 16 ألف هكتار سنة 2016 إلى 17900 هكتار سنة 2017 ومن 27 ألف في 2018 إلى 31 ألف هكتار في 2019، فيما زادت انتاجية المحصول من 1ر6 طنا للهكتار سنة 2016 إلى 2ر6 سنة 2019.

وذكر أن الصادرات من قطاع الثروة السمكية في الأشهر الستة الأولى من 2019 وصلت إلى 423 ألف طن فيما كانت في نفس الفترة من سنة 2018 تساوي 395 ألف طن، فيما بلغت عوائد هذه الصادرات 18 مليار أوقية جديدة (480 مليون دولار أمريكي) في الأشهر الستة الأولى من سنة 2016 بينما وصلت في النصف الأول من العام الجاري إلى 3ر19 مليار أوقية.

وأضاف أن التوقعات كانت بأن تنتج الشركة الوطنية للصناعة والمناجم عام 2019، 12 مليون طن ووصل الإنتاج فيها في منتصف السنة إلى 1ر6 مليون طن، كما أن شركة (تازيازت) زاد انتاجها في الفصل الأول من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة مع سنة 2018 وارتفعت عائدات من العملة الصعبة من 80 مليون دولار في النصف الأول من سنة 2016 إلى 130 مليون دولار من نفس الفترة سنة 2019.