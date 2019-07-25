مركز المصالحة الروسي: التشكيلات المسلحة تقصف حماة وحلب في سوريا

موسكو - (أ ش أ):

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الجنرال أليكسي باكين اليوم الخميس، أن التشكيلات المسلحة غير الشرعية قصفت خلال الـ24 ساعة الماضية بلدات في محافظة حماة وحي في مدينة حلب.

وقال رئيس المركز الروسي - في تصريحات بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "بالرغم من نظام وقف العمليات العسكرية، فإن الانتهاكات من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية العاملة في منطقة خفض التصعيد في إدلب مستمرة. وخلال اليوم الماضي، أطلق المسلحون النار على بلدات السقيلبية ودار حاردات في محافظة حماة وعلى حي سيف الدولة في مدينة حلب".

وأشار إلى أن عودة اللاجئين إلى أماكن إقامتهم السابقة لا تزال مستمرة، لافتا إلى أن الجانب الروسي نفذ - بشكل عام - 2169 عملية إنسانية، وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية التي تضم المواد الغذائية والمياه المعبأة في زجاجات وأدوات الاحتياجات الأولية نحو 3500 طن.