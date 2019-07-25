اعتقال 16 من البحرية الأمريكية لارتكاب جرائم تتعلق بتهريب البشر والمخدرات

واشنطن - (أ ش أ):

أكد مسئولون بقيادة البحرية الامريكية اليوم اعتقال 16 من أفراد قوات البحرية الأمريكية (المارينز) لارتكاب جرائم تتعلق بتهريب البشر والمخدرات .

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن السلطات ألقت القبض على هؤلاء الأفراد في معسكر (بندلتون)، التابع لسلاح المارينز بولاية كاليفورنيا الامريكية، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بتورطهم فى عمليات لتهريب البشر والمخدرات .

وكانت السلطات الامريكية قد ألقت - في وقت سابق من الشهر الجاري - القبض على اثنين آخرين من أفراد ذات المعسكر، حيث وجهت إليهما تهمة تهريب مهاجرين غير شرعيين مقابل المال.