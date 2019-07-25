بومبيو يطمئن الرئيس الأفغاني بعدم تغير استراتيجية أمريكا حيال كابول

واشنطن - (د ب أ):

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالا هاتفيا بالرئيس الأفغاني أشرف غني، فيما يبدو من أجل طمأنته بأن الاستراتيجية الأمريكية لم تتغير بعدما أثارت التصريحات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب في أفغانستان المخاوف في كابول.

كان ترامب قال خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خام للبيت الأبيض الاثنين الماضي: "يمكنني الفوز بهذه الحرب في أسبوع. لكنني فقط لا أريد أن أقتل 10 ملايين شخص"، مضيفا أن البلاد "سيتم محوها من على وجه الأرض".

وفي نص المكالمة، قالت وزارة الخارجية إن بومبيو أكد لغني أنه "لا يوجد تغيير في استراتيجية الرئيس ترامب لمنطقة جنوب آسيا، بما في ذلك التعهد الأمريكي بسحب القوات بحسب الظروف".

وخلال المكالمة، اتفق الطرفان على أنه "قد آن الأوان الآن لتسريع الجهود للتوصل إلى نهاية للحرب عبر التفاوض في أفغانستان".

وتخوض الولايات المتحدة الحرب في أفغانستان منذ عام 2001، عندما أطلقت عمليات عسكرية للتصدي لتنظيم القاعدة وحركة طالبان بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر.

وكان الممثل الأمريكي الخاص زالماي خليل زاده في كابول هذا الأسبوع والتقى غني. وقالت وزارة الخارجية إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد تم إيفاده أيضا إلى أفغانستان لإجراء مفاوضات عن الخطوات المستقبلية.

ويجري ممثلون أمريكيون ومن طالبان مفاوضات منذ الصيف الماضي بهدف التوصل لحل سلمي للصراع الأفغاني.

ولم تشهد المفاوضات مشاركة رسمية من جانب الحكومة الأفغانية.