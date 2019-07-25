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    الرئيس الموريتاني ينعي الرئيس التونسي الراحل

    08:26 م الخميس 25 يوليه 2019
    الرئيس الموريتاني ينعي الرئيس التونسي الراحل

    الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

    نواكشوط - (أ ش أ):

    نعى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنيه صباح اليوم الخميس.

    وقال الرئيس الموريتاني - في برقية عزاء بعث بها إلى الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، وبثتها الإذاعة الموريتانية - "تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة المغفور له فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي.. وبهذه المناسبة الأليمة ، أتقدم إلى فخامتكم ومن خلالكم إلى الشعب والحكومة التونسيين بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، ضارعا إلى المولى - العلي القدير - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا وإياكم جميل الصبر و السلوان. و إنا لله وإنا إليه راجعون".

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