الرئيس الموريتاني ينعي الرئيس التونسي الراحل

نواكشوط - (أ ش أ):

نعى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنيه صباح اليوم الخميس.

وقال الرئيس الموريتاني - في برقية عزاء بعث بها إلى الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، وبثتها الإذاعة الموريتانية - "تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة المغفور له فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي.. وبهذه المناسبة الأليمة ، أتقدم إلى فخامتكم ومن خلالكم إلى الشعب والحكومة التونسيين بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، ضارعا إلى المولى - العلي القدير - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا وإياكم جميل الصبر و السلوان. و إنا لله وإنا إليه راجعون".