رئيس المفوضية لجونسون: اتفاق الخروج الحالي هو الأفضل والخيار الوحيد الممكن

بروكسل - (د ب أ):

أجرى رئيس المفوضية الأوروبية، جان-كلود يونكر، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، وذلك وفقا لما صرحت به مينا اندريفا المتحدثة باسم يونكر في بروكسل اليوم الخميس.

وأوضحت اندريفا أن يونكر ألمح خلال الاتصال باستعداد المفوضية لإجراء محادثات حول قضايا البريكست، لكنه أكد في الوقت نفسه أن اتفاق الخروج الموجود هو الأفضل والخيار الوحيد الممكن.

وأضاف يونكر أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاستكمال المحادثات بشأن التفسير السياسي المزمع للعلاقات المستقبلية بين التكتل وبريطانيا.

وشددت المتحدثة على أن يونكر عازم على التعاون مع جونسون على أفضل نحو ممكن، مشيرة إلى أن الاثنين تبادلا أرقام هواتفهما النقالة لإتاحة الاتصال المباشر، وأضافت أنهما اتفقا على الإبقاء على الاتصال.

وذكرت المتحدثة أن الاتحاد الأوروبي مستعد في الأسابيع المقبلة لشرح موقفه بشكل أكثر تفصيلا في حال رغبت المملكة المتحدة في إجراء محادثات.

كان جونسون صرح في وقت سابق أن من الممكن خروج بلاده بشكل منظم من التكتل بحلول الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن حكومته ستصل إلى " اتفاق جديد، اتفاق أفضل"، وقال إنه سيقود بلاده إلى الخروج بدون اتفاق في حال الضرورة.