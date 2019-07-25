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    سلطان عمان يعزي تونس في وفاة الرئيس الباجى قايد السبسي

    07:55 م الخميس 25 يوليه 2019
    سلطان عمان يعزي تونس في وفاة الرئيس الباجى قايد السبسي

    الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

    مسقط - (أ ش أ):

    بعث السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور محمد الناصر رئيس تونس المؤقت في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

    وذكرت وكالة الأنباء العمانية "اونا"، اليوم الخميس، أن السلطان قابوس أعرب في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته للدكتور الناصر وللشعب التونسي وأسرة الفقيد، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهمهم جميعاً الصبر والسلوان.

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    سلطان عمان قايد السبسي تونس وفاة قابوس بن سعيد

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