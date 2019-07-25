20 عامًا في البحث الجنائي.. اللواء عاطف مهران مديرًا لأمن الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الخميس، الحركة العامة للتنقلات بالوزارة، والتي تضمنت تعيين اللواء عاطف مهران، مدير أمن الإسماعيلية السابق، مديرًا لأمن الشرقية، خلفًا للواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية السابق، والذي تم إحالته للمعاش.

ويُعد "مهران" واحدًا من أهم رجال البحث الجنائي، حيث قضى نحو 20 عامًا في قطاع الأمن الجنائي، قبل أن يتدرج في المناصب ليشغل منصب مدير المباحث الجنائية بالسويس عام 2014.

وشهدت مسيرته الأمنية تقلده مناصب عدة، حيث عمل مفتشًا لمباحث الأموال العامة بأسيوط، ومديرًا للمباحث الجنائية بالدقهلية، ومساعدًا لمدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب، وأخيرًا مديرًا لأمن الإسماعيلية.