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    الرئيس الجزائري المؤقت يستقبل فريق قيادة الحوار الوطني الشامل

    06:24 م الخميس 25 يوليه 2019
    الرئيس الجزائري المؤقت يستقبل فريق قيادة الحوار الوطني الشامل

    الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح

    الجزائر - (أ ش أ):

    استقبل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة بالجزائر العاصمة أعضاء فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل.

    وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن بن صالح استقبل اليوم كل من السيد كريم يونس وبرفقته كل من فتيحة بن عبو وإسماعيل لالماس وبوزيد لزهاري وعبد الوهاب بن جلول وعزالدين بن عيسى.

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