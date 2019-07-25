المدعى العام الأمريكي يفتح الباب أمام استئناف تطبيق عقوبة الإعدام في بلاده

واشنطن - (د ب ا):

أصدر المدعى العام الأمريكي وليام بار اليوم الخميس أمرًا يمهد الطريق أمام الحكومة الفيدرالية لاستئناف تطبيق عقوبة الإعدام لأول مرة من أكثر من 15 عامًا، حيث ينتظر بالفعل خمسة سجناء تطبيق هذه العقوبة.

ومن المقرر تنفيذ حكم الإعدام الأول في 9 ديسمبر المقبل والأربعة المتبقية خلال الأسابيع التالية.

وقال بيان لوزارة العدل "سيتم تنفيذ عمليات الإعدام الأخرى في موعد لاحق".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدافعًا صريحًا منذ زمن طويل عن تطبيق عقوبة الإعدام.

وسيؤثر القرار الاتحادي فقط على القضايا داخل هذا النظام ، حيث تقرر كل ولاية من الولايات الأمريكية بشكل منفصل ما إذا كانت ستطبق عقوبة الإعدام في أنظمة العدالة الجنائية الخاصة بها.

وعلى الرغم من عدم تطبيق عقوبة الاعدام على المستوى الاتحادي منذ عام 2003، إلا أن رجال الإدعاء الاتحاديين واصلوا مرافعاتهم لطلب تنفيذ عقوبة الإعدام.