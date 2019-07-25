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    عبد الفتاح مورو سيتولى تسيير البرلمان بعد تولي محمد الناصر رئاسة الجمهورية

    05:08 م الخميس 25 يوليه 2019
    عبد الفتاح مورو سيتولى تسيير البرلمان بعد تولي محمد الناصر رئاسة الجمهورية

    البرلمان التونسي

    القاهرة- (مصراوي):

    أكد النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، اليوم الخميس، أنه سيتولى مهام تسيير مجلس نواب الشعب كنائب أول لرئيس البرلمان، اثر انتقال محمد الناصر لتولي مهام رئاسة الجمهورية، بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عن عمر يناهز 92 عامًا، حسبما نقلت صحيفة الشروق التونسية.

    وأضاف مورو في تصريح اعلامي أن تولي الناصر لمهمة رئيس للجمهورية لا تفقده صفة رئيس مجلس نواب الشعب لأن "الوضع الحالي لا يتمثل في شغور في رئاسة المجلس".

    وأوضح أن رئيس مجلس نواب الشعب سيسلم مهامه في رئاسة جمهورية إثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ظرف 90 يومًا، كما ينص على ذلك الدستور التونسي.

    وأكد أن هذا الأمر مطروح على الهيئة المستقلة للانتخابات القادرة على تغيير روزنامة الانتخابات وفق ترجيحه.

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