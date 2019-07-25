الداخلية التونسية: الوضع الأمني مُستقر

القاهرة- (مصراوي):

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، استقرار الوضع الأمنى في كامل تراب الجمهورية، مشيرا الى أن الوزارة في حالة يقظة وانتباه مستمرين وتعمل على المحافظة على الأمن العام.

وقال "إن وزارة الداخلية تقوم بواجبها الوطني المناط بعهدتها وتقوم في الظرف الحالي بكل الاعمال النابعة من اختصاصاتها في المحافظة على الأمن العام وسلامة الافراد والممتلكات العامة والخاصة".

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت صباح اليوم الخميس عن وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي، عن عمر يناهز 92 عامًا.