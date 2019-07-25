نقابة الصحفيين التونسية تدعو الأطراف السياسية والمدنية الى التحلي المسؤولية

القاهرة- (مصراوي):

تلقت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة رئيس الباجي قايد السبسي في ذكرى عيد الجمهورية، اليوم الخميس، وتقدمت النقابة بأصدق التعازي لعائلته وأصدقائه وللشعب التونسي.

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين جميع الأطراف السياسية والمدنية الى التحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن وسلامته ومناعته، وشددت على ضرورة التمسك بدستور البلاد ومؤسسات الدولة الشرعية واحترام القانون، حسبما نقلت صحيفة الشروق التونسية.

وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين أنها على يقين بأن تونس لديها ما يكفي من الحكمة والمسؤولية لتجاوز هذه المحنة بسلام، وتدعو التونسيات والتونسيين ليكونوا حراسا للجمهورية ودستورها ولمكتسبات الثورة.