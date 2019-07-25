أبوالغيط ينعي الرئيس التونسي: "كان رجل مبادئ ومواقف"

القاهرة- أ ش أ:

نعى أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمزيد الحزن والأسي فقيد الشعب التونسي والأمة العربية جمعاء الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية والرئيس الحالي للقمة العربية.

وقال أبوالغيط في بيان، الخميس، إن الرئيس التونسي الراحل كان رجل مبادئ ومواقف، وصاحب التزام عروبي لا يتزعزع، تجلى خلال قيادته الحكيمة للقمة العربية في دورتها الحالية، ولعب دورًا وطنيًا محوريًا سيذكره التاريخ التونسي فى الحفاظ على وحدة بلاده وتماسكها فى ظرف دقيق.

كما ضرب بالتزامه الوطني وإخلاصه لبلده حتى آخر أيام عمره نموذجًا يحتذى في القيادة المخلصة الواعية، القادرة على بناء التوافقات والخروج من الأزمات ولم شمل المجتمع وجمع كلمته في مواجهة رياح الفتنة، بحسب البيان.

وتقدم الأمين العام للجامعة العربية بخالص التعازي للشعب والحكومة التونسية، مُعربًا عن عظيم أمله في أن تتجاوز تونس حزنها على رحيل الفقيد الكبير لتتمكن من الاستمرار في بناء ديمقراطيتها وصناعة تنميتها بسواعد أبنائها المخلصين وبمعاونة شقيقاتها من الدول العربية.