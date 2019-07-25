جونسون: اقتصاد بريطانيا سيكون الأعظم في أوروبا بحلول 2050

لندن- أ ش أ:

أعرب رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، عن ثقته في أن اقتصاد المملكة المتحدة سيكون الأعظم والأكثر ازدهارًا في أوروبا بحلول عام 2050، وسيكون في مركز شبكة جديدة من الاتفاقيات التجارية.

وقال جونسون، في أول كلمة يلقيها بمجلس العموم البريطاني كرئيس للوزراء، اليوم الخميس، إن بلاده ستكون من أوائل الدول التي ستنجح في الوصول لهدف خفض انبعاثات الكربون للصفر، كما ستكون مركزًا للعديد من الصناعات المتطورة.

وأكد جونسون أن من أهم الخطوات التي يتوجب القيام بها في الوقت الراهن هو استعادة الثقة في ديمقراطية المملكة المتحدة، والوفاء بتعهدات البرلمان المتكررة للشعب بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل.

وشدد جونسون على أنه وحكومته ملتزمون بالخروج في هذا الموعد مهما كانت الظروف، لافتًا إلى أن عدم الخروج سيتسبب في حدوث فقدان للثقة "كارثي" في النظام السياسي للبلاد، وسيجعل الشعب البريطاني يتساءل ما إذا كان يمكنه الوثوق مجددًا في ساسة البلاد.

وأكد رئيس الوزراء الجديد أنه يفضل الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد إبرام صفقة، معربًا عن اقتناعه بأن ذلك لا يزال ممكنًا حتى في هذه المرحلة المتأخرة.

وتعهد جونسون بالعمل بجد من أجل تحقيق ذلك، لكن بعد التأكد من تسوية قضية "الباك ستوب" الخاصة بالحدود الأيرلندية بالشكل الملائم.