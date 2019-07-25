أوكرانيا تحتجز ناقلة روسية بناء على مزاعم تورطها في اشتباك بحري

كييف- (د ب أ):

احتجزت أوكرانيا أوكرانيا ناقلة روسية بناء على مزاعم أنها ساعدت روسيا في اشتباك بحري بالقرب من إقليم القرم المتنازع عليه العام الماضي.

وقال جهاز الأمن الاتحادي في أوكرانيا في بيان، الخميس، إن الناقلة استخدمت لعرقلة ثلاث سفن بحرية أوكرانية في مضيق كيرتش، وهو ممر مائي يربط البحر الأسود ببحر أزوف الأصغر، قبالة ساحل القرم في حادثة وقعت في 25 نوفمبر من العام الماضي.

وخلال الحادث، فتح خفر السواحل الروس النار واحتجزوا السفن الأوكرانية وأطقمها التي بلغ عدد أفرادها 24 أوكرانيا والذين مازالوا محتجزين في روسيا.

ضمت روسيا إقليم القرم الأوكراني قبل 5 سنوات ردا على إطاحة أوكرانيا برئيسها الموالي لروسيا في خطوة تقرب سياسي للغرب.

وقال جهاز الأمن في بيان إن الناقلة كان اسمها "نيما" وقت الحادثة ولكن اسمها تغير فيما بعد إلى "نيكا سبيريت" لـ"إخفاء تورطها في أعمال غير قانونية".