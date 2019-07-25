رئيس البرلمان العربي ينعي الرئيس التونسي

القاهرة- أ ش أ:

قدم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، التعزية للشعب التونسي الشقيق والأمة العربية في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وقال السلمي في بيان، الخميس: "إننا تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الرئيس التونسي"، معربًا عن أحر التعازي وأصدق المواساة للشعب التونسي الشقيق وللأمة العربية ولأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي في هذا المصاب الجلل.

وأكد السلمي تضامن ووقوف البرلمان العربي مع الجمهورية التونسية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها.

وأعلنت الرئاسة التونسية في وقت سباق اليوم، الخميس، وفاة السبسي عن عمر يناهز 92 عاما إثر نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة.

وتوفي السبسي بعد متاعب صحية، حيث نقل إلى المستشفى العسكري يوم 27 يونيو الماضي وغادره في الأول من يوليو الجاري إثر "وعكة صحية حادة".