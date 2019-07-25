رئيس البرلمان التونسي: سأتولى منصب رئاسة الجمهورية حسب الدستور

القاهرة- (مصراوي):

توجّه رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بكلمة إلى الشعب التونسي، أكّد فيها أنّ الدولة ستستمر وأنّه حسب الدستور تولى رئيس مجلس النواب منصب رئيس الجمهورية في حالة الشغور الدائم.

ونعى محمد الناصر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية اليوم مذكّرا بخصاله العديدة.

وينص دستور تونس في فصله 84 على انتقال السلطة مؤقتا الى رئيس البرلمان في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.

نعت مؤسسة الرئاسة التونسية اليوم الخميس الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي توفي صباح اليوم الخميس عن سن 92 عاما في المستشفى العسكري ، ودعت التونسيين إلى الالتفاف حول المؤسسات الدستورية.

ودعت رئاسة الجمهورية الشعب التونسي كافة "إلى الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية صونا لمستقبل تونس وحاضرها".