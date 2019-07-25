تونس تدعو المواطنين إلى الوحدة والتكاتف بعد وفاة الرئيس

القاهرة- (مصراوي):

دعت الرئاسة التونسية المواطنيين إلى الوحدة والالتفاف حول المؤسسات الدستورية بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 92 عاماً.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان رسمي صدر عنها اليوم الخميس،: "وفي هذه الفاجعة وهذا الظرف الدقيق تدعو رئاسة الجمهورية الشعب التونسي كافة إلى الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية صونا لمستقبل تونس وحاضرها".

وتوفي السبسي بعد متاعب صحية حيث نقل إلى المستشفى العسكري يوم 27 يونيو الماضي وغادره في الأول من يوليو الجاري إثر "وعكة صحية حادة".

ومن المقرر أن يتولى رئيس مجلس النواب سوف مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة. على أن يتم إجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر المقبل والرئاسية في 17 نوفمبر المقبل.