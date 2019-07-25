حول العالم في 24 ساعة: إحباط محاولة انقلابية في السودان شارك بها رئيس أركان الجيش

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان القوات المسلحة السودانية، إحباط محاولة انقلاب شارك فيها الفريق أول هاشم عبدالمطلب رئيس الأركان المشتركة.