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    حول العالم في 24 ساعة: إحباط محاولة انقلابية في السودان شارك بها رئيس أركان الجيش

    01:00 ص الخميس 25 يوليو 2019
    حول العالم في 24 ساعة: إحباط محاولة انقلابية في السودان شارك بها رئيس أركان الجيش

    الجيش السوداني

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان القوات المسلحة السودانية، إحباط محاولة انقلاب شارك فيها الفريق أول هاشم عبدالمطلب رئيس الأركان المشتركة.

    الجيش السوداني محاولة انقلاب الموانئ الكويتية حركة السفن رئيس فنزويلا

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