حول العالم في 24 ساعة: إحباط محاولة انقلابية في السودان شارك بها رئيس أركان الجيش
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان القوات المسلحة السودانية، إحباط محاولة انقلاب شارك فيها الفريق أول هاشم عبدالمطلب رئيس الأركان المشتركة.
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