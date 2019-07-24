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    استئناف التفاوض بين المجلس الانتقالي وقوى التغيير بالسودان السبت المقبل

    10:55 م الأربعاء 24 يوليه 2019
    استئناف التفاوض بين المجلس الانتقالي وقوى التغيير بالسودان السبت المقبل

    الفريق أول عبدالفتاح برهان

    الخرطوم - (أ ش أ):

    أكد ممثل الاتحاد الأفريقي الدائم لدى السودان السفير محمد بلعيش، استئناف التفاوض في إطار لجنة التفاوض الممثلة للمجلس العسكري الانتقالي و قوى الحرية والتغيير، يوم السبت المقبل بالخرطوم، لدراسة الوثيقة الدستورية والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي بين الجانبين .

    وأوضح بلعيش - في بيان مساء اليوم الأربعاء- أن الهدف من استئناف اجتماعات اللجنة هو دراسة الوثيقة الدستورية، والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي، الرامية لتحقيق أهداف الثورة السودانية المجيدة في الحرية والتغيير والديمقراطية وبناء الاقتصاد ومحاربة الهشاشة والإقصاء .

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