مولر: إشادة ترامب بويكيليكس أكثر من مجرد مشكلة صعبة الحل

واشنطن - (د ب أ):

قال روبرت مولر المحقق الأمريكي الخاص إن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموقع "ويكيليكس" خلال حملته الانتخابية في عام 2016 أقل ما توصف به، هو أنها مجرد مشكلة صعبة الحل.

وقال مولر، الذي تولى مهمة التحقيق في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات والتواطؤ المحتمل من جانب إدارة الرئيس ترامب، اليوم الأربعاء أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي إن وصف "مشكلة صعبة الحل، بمثابة وصف لتبسيط الأمور"، مضيفا أن يمكن أن يعطي "دفعة لنشاط غير قانوني"

وأصر مولر أيضا على أن التلاعب الروسي في الانتخابات الرئاسية لم يكن خدعة كما أكد الرئيس.