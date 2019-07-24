قوات الوفاق الوطني الليبية تلقي القبض على إرهابيين مطلوبين في مداهمة بطرابلس

طرابلس - (د ب أ):

قال المكتب الإعلامي لغرفة عمليات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية: "إن قوة تابعة لغرفة العمليات الأمنية المشتركة مصراتة، نفّذت فجر اليوم الأربعاء بأحد ضواحي طرابلس، عملية مداهمة وقبض في حق إرهابيين مطلوبين دوليين يصنفون قادة في تنظيم القاعدة، ولهم علاقة بعدد من العمليات الإرهابية داخل العاصمة الليبية".

وأوضحت الغرفة التي تدير المعارك بضواحي طرابلس عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "عملية القبض جاءت في إطار مكافحة الإرهاب وملاحقة المطلوبين محلياً ودولياً، وأن المقبوض عليهم صدرت بحقهم مذكرات قبض من مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام".

وأشارت الغرفة إلى أن "المطلوبين تسللوا إلى العاصمة الليبية في الفترة الأخيرة مستغلين تدهور الوضع الأمني نتيجة الحرب الدائرة".

وبحسب الغرفة فقد "اشتبكت القوة التابعة لها مع أحد المطلوبين ، وبعد تضييق الخناق عليه، تم إجباره على تسليم نفسه، وجرى بعدها التأكيد على هوية المطلوبين، ومن بينهم من وصفته بالمطلوب الرئيسي، وهو جزائري الجنسية يُكنى بـ(الشاوي)، رفقة مطلوبين آخرين من الجنسية الليبية".

ولم تحدد الغرفة عدد المطلوبين، إلا أنها نشرت صوراً لعملية المداهمة وثلاثة أشخاص مقبوض عليهم، بالإضافة لأسلحة وذخائر ومستندات كانت بحوزتهم وتمت مصادرتها، وفق قولها.

ونوّهت الغرفة إلى أنها ستحيل المتهمين للجهات ذات الاختصاص "فور انتهاء التحقيقات الأولية"، وذلك من أجل استكمال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.