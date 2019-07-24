راب وزيرا لخارجية بريطانيا في الحكومة الجديدة

لندن - (د ب ا):

أعلن مقر الحكومة البريطانيا فى 10 دوانينج ستريت، اليوم الأربعاء، أن دومينيك راب، كبير مفاوضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى السابق، سوف يتولى منصب وزير الخارجية، فيما يقوم بوريس جونسون بتشكيل حكومته الجديدة.

وكان راب، المتشكك في أوروبا، قد استقال من حكومة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي اعتراضا على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبى.

وقال راب في تغريدة على موقع تويتر في وقت سابق اليوم إن لدى"جونسون رؤية وأجندة بعيدة المدى- مفعمة بالتفاؤل".