تونس تعرب عن قلقها إزاء القتال قرب العاصمة الليبية

القاهرة - (د ب ا):

أعرب رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد عن قلق بلاده البالغ لما تسببه الحرب بالقرب من العاصمة طرابلس من تهديد لحياة للمدنيين، مؤكداً بأن لا حل عسكريا للصراع في ليبيا، وضرورة العودة لمسار الحل السياسي، وأعلن أن تونس تبذل كل الجهد لإنهاء القتال.

جاء ذلك خلال لقاء بين الشاهد ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج خلال زيارته لتونس اليوم الأربعاء ،بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في وقع فيسبوك .

وأكد الشاهد على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين، القتال.

من جانبه، أكد السراج على استمرار قوات حكومة الوفاق الوطني في التصدي "للعدوان بكل قوة، وإلى أن تنسحب القوات المعتدية وتعود من حيث أتت"،بحسب البيان.

وبحث الاجتماع عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، واتفق الطرفان على الإسراع بتفعيل التعاون في عدد من المحالات الحيوية.

يشار إلى أن ما يسمى بالجيش الوطني الليبي يشن منذ الرابع شهر ابريل الماضي هجوما لتطهير طرابلس، مقر حكومة الوفاق، مما سماهم بـ"الميليشيات الإرهابية". من جانبها، دفعت حكومة الوفاق ،المدعومة دوليا،بقوات للتصدي للهجوم.